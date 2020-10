Paola Barale: “In futuro potrei innamorarmi di una donna”

Paola Barale ha confessato che in futuro non escluderebbe di potersi innamorare di una donna, e ha spiegato perché.

Paola Barale ha confessato che oggi sarebbe felicemente single e a proposito della “fluidità” e dell’amore per una donna ha risposto che in futuro non potrebbe escludere di riuscire a provarlo.

Paola Barale: l’amore per una donna

Dopo alcune cocenti delusioni in amore Paola Barale ha deciso di definirsi felicemente single, e a tal proposito ha affermato: “In attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”.

Per quanto riguarda invece l’amore fluido e un eventuale rapporto con una donna la showgirl non ha dubbi: finora non l’avrebbe mai preso in considerazione perché, fin da quando era piccola, le sarebbero stati instillati valori del tutto opposti. Oggi invece avrebbe iniziato a pensare che forse l’amore per una persona dello stesso riuscirebbe a farla sentire più compresa: “Detto questo io ho una direzione ben precisa verso l’eterosessualità, ma questo non esclude che in futuro possa innamorarmi di una donna.

Non è mai successo. Però magari una connessione più mentale, forse una donna mi capirebbe di più su alcune cose, no?”, ha affermato la showgirl su cui in passato molti hanno vociferato una presunta omosessualità.

Paola Barale è stata sposata con Gianni Sperti (che pure oggi si rifiuta di parlare apertamente della propria vita privata) e a seguire ha avuto una lunga storia d’amore con Raz Degan. Essendo naufragate entrambe queste storie importanti la Barale ha affermato di non parlare volentieri dei suoi ex e ha dichiarato che per il momento, con loro, non ci sarebbe più alcun rapporto.