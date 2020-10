Stefano De Martino beccato con l’ex di Ghali: nuovo amore in vista?

Stefano De Martino ha una nuova fiamma? A Milano è stato paparazzato con la modella Mariacarla Boscono.

Stefano De Martino è stato paparazzato a Milano con la sua presunta nuova fiamma, Mariacarla Boscono, modella ed ex fiamma di Ghali. I due avrebbero trascorso insieme un romantico week end in Trentino Aldo Adige.

Stefano De Martino e Mariacarla: le foto

A sorpresa sembra che dopo Belen e Antonino Spinalbese anche Stefano De Martino abbia deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova, presunta, fiamma: lei è Mariacarla Boscono, bellissima modella classe 1980 con cui il ballerino è stato paparazzato per la prima volta a Milano (anche se i meglio informati sostengono che i due abbiano trascorso un romantico week end in Trentino). La coppia è stata sorpresa mentre si recava nel nuovo appartamento che De Martino ha affittato a Milano, vicino alla casa dell’ex moglie (per stare sempre il più vicino possibile al figlio Santiago).

La modella di fama internazionale ha quasi 10 anni più di Stefano De Martino e in passato è balzata alle cronache per la sua storia d’amore col rapper Ghali. Mariacarla Boscono è già madre di una bambina, la piccola Marialucas Patti, che la segue in molti dei suoi viaggi in giro per il mondo (la modella possiede una casa a Ibiza).

Tra lei e De Martino la liaison sarà presto ufficiale? I fan sui social sperano di sì.