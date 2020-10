Chiara Ferragni è rifatta? La verità a Striscia la notizia.

Chiara Ferragni è, senza dubbio, una delle influencer più amate e apprezzate, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Come spesso capita le star più famose finiscono sotto l’occhio del ciclone e del gossip. Come al solito, anche Striscia la Notizia ha messo il suo zampino e ha cercato di svelare qualche segreto sulla moglie di Fedez, in dolce attesa della sua seconda bambina.

Chiara è stata protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, andata in onda martedì 27 ottobre 2020. La ragazza e le sue foto sono state oggetto del tanto temuto scanner test del tg di Antonio Ricci. “Naso e zigomi non passano il confronto. Chiara ha l’agenda piena, e sembra anche gli zigomi. Che dire del naso?“. Così ha detto la voce del servizio del programma di Canale 5.

Chiara Ferragni è rifatta?

Non è finita qui. Sempre secondo il settimanale satirico di Antonio Ricci ha continuato: “Anche il seno sembra cambiato, o meglio aumentato”. Il servizio si conclude con battuta velenosetta: “Chiara Ferragni è ancora giovane, ma se continua così…”. Insomma, come è il suo solito fare, Antonio Ricci ci è andato giù pesante con la bella influencer. Proprio nelle scorse settimane, Chiara, insieme a Fedez, ha annunciato sui suoi social di essere in attesa di una bambina.

Insomma, Leone, tra qualche mese, avrà una sorellina. Non si sa ancora il nome che le sarà dato. Quel che è certo è che, la bambina, vivrà in una famiglia piena di amore, circondata da attenzioni e grande affetto.