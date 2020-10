Emily Ratajkowski ha annunciato che lei e suo marito, Sebastian Bear-McClard, aspettano il loro primo figlio.

Emily Ratajkowski ha annunciato al mondo intero di aspettare il suo primo figlio insieme al marito, Sebastian Bear-McClard. A poche ore dall’annuncio la modella ha postato alcune foto provocanti e senza veli con il pancino in bella mostra.

Emily Ratajkowski è incinta

A due anni dalle nozze con Sebastian Bear-McClard Emily Ratajkowski, oggi considerata una delle modelle più influenti del mondo, ha rivelato di essere incinta. La modella ha postato alcuni scatti mettendo in mostra le prime curve della sua gravidanza e ovviamente lo ha fatto completamente senza veli, ottenendo il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:42 PDT

Per il momento lei e Sebastian Bear-McClard non hanno voluto rivelare il sesso del bambino, e a tal proposito lei ha affermato che il motivo sarebbe dovuto a una decisione ben precisa: “Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e ce lo farà sapere”. Insomma, alla coppia non interessa minimamente sapere se sarà un maschietto o una femminuccia (né ciò che vorrà essere nella propria vita).

In tanti hanno fatto gli auguri a Emily Ratajkowski per il lieto annuncio: tra loro anche Chiara Ferragni – anche lei incinta – che le ha scritto: “Tanti auguri cara, un’altra nuova mamma”. Il bebè della coppia dovrebbe nascere nei primi mesi del 2021 e i fan sono in attesa di conoscere tutti i dettagli su questa nuova gravidanza.