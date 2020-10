Amadeus ha confessato che nonostante l'emergenza Coronavirus starebbe lavorando per far sì che Sanremo 2021 si svolga a marzo.

Nonostante il periodo non sembri dei migliori per parlare di un evento musicale tra i più seguiti in Italia (a causa dell’emergenza Coronavirus) Amadeus ha tenuto una conferenza stampa in cui ha svelato data e cast di quella che sarà la 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2021: data e cast

In molti si sono chiesti se a causa dell’emergenza Coronavirus il Festival di Sanremo 2021 si sarebbe svolto comunque o se invece sarebbe slittato a periodi migliori. A quanto svelato dal direttore artistico (riconfermato per la seconda volta) della kermesse, al momento i lavori sarebbero in corso per far sì che il Festival si svolga nella data prevista, ovvero dal 2 al 6 marzo.

“Non stiamo pensando ai problemi causati dal Covid ma pensiamo solo a portare il meglio all’Ariston. […] Noi stiamo lavorando per fare il Festival dal 2 al 6 marzo. A gennaio, valuteremo la situazione. Adesso è prematuro parlarne. Sarà un Sanremo di positività, di gioia e di rinascita. Non sarà un Sanremo dimesso”, ha dichiarato Amadeus.

A seguire il celebre conduttore ha anche affermato che mai come quest’anno avrebbe ricevuto nuove proposte e canzoni.

A suo dire ci sarebbero tanti nomi importanti che si sono proposti per partecipare alla competizione musicale e a suo avviso Sanremo dovrebbe investire su talenti ancora non conosciuti dal grande pubblico. “Ci sono tanti nomi e, di questo, sono felice. Continuo tuttora ad ascoltare tanta musica. Non mi stanco mai, mi diverto sempre, anche di notte. È la parte più bella del Festival. Il Festival è la musica”, ha confessato Amadeus.