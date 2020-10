Una ennesima frase poco consona di Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi al Gf Vip ha mandato letteralmente in delirio il web

Dopo la poca vicinanza all’infortunio di Rosalinda, Patrizia De Blanck è tornata nell’occhio del ciclone per via di una nuova frase fuori luogo nei confronti di Tommaso Zorzi. Gli utenti dei social, e di Twitter in particolare, si sono di fatto rivoltati contro questo suo comportamento ripetuto, chiedendone a gran voce la squalifica.

Patrizia De Blanck a rischio

Durante un momento di gioco tra tutti i vipponi della Casa, Patrizia De Blanck si è avvicinata a Stefania Orlando con fare piuttosto scocciato. Poi ha pesantemente sbottato contro il blogger milanese con una frase non propriamente nobile. Le parole della contessa, che si possono sentire nel video sottostante, hanno dunque fatto infuriare il popolo della rete. Molti si sono pertanto subito mobilitati tra petizioni e hashtag con la richiesta di un provvedimento serio del Grande Fratello nei contorti della nobildonna.

no scusatemi adesso sono al limite ma come si permette? essere arrabbiati non giustifica proprio nulla @GrandeFratello ma i provvedimenti? quando? siete penosi se continuate a far restare una persona così in casa #gfvip pic.twitter.com/2xQcwTXC17 — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 27, 2020

Cosa decideranno di fare gli autori del popolare reality di Canale 5? Lasceranno ancora passare sotto silenzio le parole della contessa o interverranno in qualche modo? Patrizia De Blanck potrebbe dunque rischiare veramente grosso, in attesa della decisione finale del GF Vip.