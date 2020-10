Gianluca Vacchi, è nata la figlia: il nome fa discutere

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono diventati genitori: è nata la prima figlia della coppia.

Il 27 ottobre 2020 Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono diventati genitori: in una clinica di Lugano la modella 25enne ha messo al mondo la loro bambina, il cui nome sta già facendo discutere.

Gianluca Vacchi: il nome della figlia

“Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è in salute e siamo semplicemente pronti per amarla più della nostra vita. Gianluca e Sharon”, ha scritto Gianluca Vacchi annunciando la nascita di sua figlia, la piccola Blu Jerusalema. Il riferimento al famoso tormentone estivo Jerusalema è evidente, e in tanti sui social non hanno approvato la decisione della coppia riguardo al nome della bambina.

In tanti, tra amici famosi e non, hanno comunque fatto gli auguri alla coppia per il lieto evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 27 Ott 2020 alle ore 8:54 PDT

Poco prima della nascita della bambina Mr Enjoy aveva condiviso via social il suo “balletto” in sala parto con la fidanzata e un’infermiera, che in poche ore era diventato virale.

La coppia aveva annunciato la gravidanza poco prima dell’estate, e in questi mesi non aveva perso occasione per aggiornare i fan sul sesso della bambina e sul proseguimento della gravidanza. Oggi la coppia è più felice che mai e presto Sharon e Blu Jerusalema potranno lasciare l’ospedale dove la piccola è nata.