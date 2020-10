Gianluca Vacchi: è finalmente nata la figlia

Gianluca Vacchi è finalmente papà. La bellissima compagna, Sharon Fonseca, ha partorito una bambina presso una clinica privata di Lugano. La coppia più seguita d’Instagram ha scelto come nome per la piccolina, la loro primogenita, Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi: gli annunci social per l’arrivo della figlia

La notizia della dolce attesa era stata data con un video, in pieno stile Vacchi, notizia che accese le fiamme dei social nel mese di maggio, il giorno della festa della mamma. Gianluca Vacchi, imprenditore nonchè deejay di Bologna, noto nel mondo social per i suoi balli scatenati, aveva annunciato l’arrivo della sua primogenita con un video molto originale: un elicottero che passando sulla sua abitazione situata sulle coline bolognesi ha rilasciato una nuvole rosa.

Non da meno è stato il post dalla sala parto in attesa dell’arrivo di Blu Jerusalema: Gianluca e Sharon, lui in pigiama con una vestaglia di seta blu e lei pronta a partorire con il camice e l’ago al braccio, si sono esibiti in un balletto di gioia per il tanto atteso evento. Nel post Vacchi ha scritto: “Cerco di aiutarla a farla uscire, ma penso che lei non voglia vedermi”.

Sharon Fonseca: da modella a neo mamma

Così il simpaticone dei social, Gianluca Vacchi a 53 anni compiuti lo scorso agosto, re indiscusso di Instagram che conta oltre 18 milioni di follower, è diventato papà. Gianluca che è unito a Sharon da due anni, da quando lei è entrata nel suo cuore a tal punto da spingerlo a mettere su famiglia. Sharon è quindi divenuta mamma all’età di 25 anni, donna che nata in Venezuela si è trovata a vivere a Miami da ragazzina con la famiglia.

Ed è proprio a Miami che si sono conosciuti, nella città in cui faceva la modella mentre studiava giornalismo.

Sharon è sempre stata attivissima sui social come Gianluca, anche a ridosso del parto. È di qualche giorno prima di divenire neo mamma il post in cui ha pubblicato una sua foto in camicia da notte molto sexy con il pancione, post in cui ha scritto “ogni donna è una dea”, e anche quello in cui in uno scatto in bianco e nero compare nuda coprendosi con una mano i seni e sorreggendo la panica con l’altra, specificando: “Lei già mi ha insegnato tanto sull’amore, la forza e la speranza”.

Il post che annuncia la nascita

Gianluca Vacchi ha annunciato di essere diventato papà così: “Lei è con noi…Sharon ed io siamo lieti di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia Blu Gerusalema Vacchi. Grazie a Dio è in salute e noi la amiamo già più delle nostre vite“.