Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta sono stati paparazzati durante il loro primo, romantico, week end insieme. La coppia ha confermato la liaison solo nei giorni scorsi, ma da mesi circolavano voci riguardanti un loro presunto coinvolgimento sentimentale.

Giulia De Lellis e Beretta insieme

Giulia De Lellis è stata paparazzata per la prima volta in compagnia della sua nuova fiamma, l’ereditiera Carlo Gussali Beretta. I due hanno trascorso un week end in Franciacorta dove a quanto pare, ad attenderli, vi sarebbero stati anche alcuni amici. Al momento di salutare per la buonanotte la coppia si sarebbe allontanata per trascorrere la notte in uno splendido resort.

Giulia De Lellis, reduce dall’ennesima rottura dal fidanzato storico Andrea Damante, ha confermato il rapporto con Beretta (grande amico del dj) pur mantenendo sulla vicenda la massima discrezione. La faccenda ha mandato Damante su tutte le furie, e infatti a tal proposito ha affermato: “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa.

Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico”. In tanti si chiedono se la coppia uscirà presto allo scoperto anche sui social, ma a quanto pare per il momento Giulia preferirebbe mantenere il massimo riserbo sulla questione.