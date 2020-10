Elodie Di Patrizi è rimasta vittima della scioccante rivelazione della sorella Fay

Elodie Di Patrizi è rimasta protagonista di uno scherzo davvero malevolo da parte de Le Iene. Alla popolare cantante è stato fatto credere che la sorella Fey fosse in attesa di un bebè. Peccato però che la giovane abbia dichiarato da tempo la propria omosessualità, pertanto il fatto di essere incinta ha letteralmente mandato in confusione la bella ex concorrente di Amici.

“Ma ti è venuto dentro?” ha chiesto una Elodie davvero sconvolta.

Elodie vittima de Le Iene

Durante una chiacchierata tra donne, Fay ha dunque sganciato la bomba a Elodie, dando il via a un quarto d’ora di vero panico.

Se la compagna di Marracash è parsa mantenere un certo iniziale autocontrollo, con lo scorrere dei secondi le sue espressioni sono passate dallo sbigottimento al più puro sgomento. Alla rivelazione che si trattava di un bluff, la cantante si è infine lasciata andare a un vero sospiro di sollievo!