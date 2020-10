Marco De Angelis, concorrente di Ballando con le Stelle 2020, ha la febbre molto alta ma al momento non sembra che si tratti di Coronavirus.

A quanto pare la sfortuna continua ad abbattersi sui concorrenti di Ballando con le Stelle: questa volta sarebbe Marco De Angelis a non stare bene. Purtroppo sembra che potrebbe non partecipare alla prossima puntata dello show.

Marco De Angelis come sta

Dopo l’appendicite di Raimondo Todaro, i concorrenti positivi al Coronavirus (Samuel Peron e Daniele Scardina), gli infortuni di Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini, sembra che la sfortuna questa volta si sia abbattuta su Marco De Angelis, in coppia con Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle. Il concorrente avrebbe manifestato i sintomi di una brutta influenza, ma al momento non sembra che l’infezione sia collegata al Coronavirus. Non è dato sapere se prenderà parte alla prossima puntata dello show, ma per il momento Vittoria Schisano ha fatto sapere in una diretta con Giovanni Ciacci che, comunque vadano le cose, lei non si ritirerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Schisano (@vittoria_schisano) in data: 27 Ott 2020 alle ore 12:55 PDT

A incoraggiare la sua compagna di ballo nonostante la sua probabile assenza nella puntata di sabato 30 ottobre è stato lo stesso De Angelis, che tra i commenti alla diretta ha scritto: “Tu devi ballare.

Con o senza di me. Per me e per te”. Quando Raimondo Todaro è stato operato per appendicite Elisa Isoardi, sua compagna di ballo in questa edizione, non si era ritirata e anzi, ha sedotto tutti con una sensuale esibizione svolta completamente da sola. Andrà così anche per Vittoria Schisano? In tanti sui social, per il momento, hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione a Marco De Angelis.