Paolo Fox è corso fino in trentino per andare in pronto soccorso a causa di una colica renale

Il re dell’astrologia è stato ricoverato all’ospedale per una colica renale: “Grazie a tutti”. Paolo Fox, l’uomo dell’oroscopo del programma “I fatti vostri” Rai2, a seguito di una brutta colica renale è corso al pronto soccorso.

Paolo Fox: ricoverato per colica renale

Paolo Fox in preda a un malore si è dovuto recare fino in Trentino per correre al pronto soccorso. Non è stato il Coronavirus la causa della sua emergenza ma un una colica di reni. “Sono stato salvato dal pronto soccorso”, ha voluto precisare Fox. Il celebre astrologo non aveva partecipato alla puntata de “I Fatti Vostri” e data la sua assenza, Giancarlo Magalli aveva voluto rassicurare il pubblico specificando che si era trattato di una semplice colica renale.

Durante la puntata in diretta, Paolo Fox ha telefonato al fine di precisare cosa stesse accadendo.

Paolo Fox: “sono stato salvato”

“Ho fatto una follia, il medico mi aveva detto di non guidare, ma ho deciso di andare in Trentino e sono stato salvato da un pronto soccorso”, ha raccontato Fox, proseguendo: “I pronto soccorso di tutta Italia sono super indaffarati per il Covid, ma io ho trovato in quello dell’ospedale di Feltre, non solo una grande preparazione, ma anche comprensione e calore umano.

Voglio ringraziare in particolar modo il dottor Alessandro Iannetti che mi ha salvato. Queste persone vanno ogni tanto nominate perché fanno un lavoro importante per tutti noi. Ci danno tanto a livello umano”.

Paolo Fox è stato ricoverato per un paio di giorni. Appena rientrato in studio ha voluto specificare durante la diretta su Rai2 di “I Fatti Vostri”, di aver trovato un equipe medica molto preparata anche a livello umano.

Fox ha raccontato: “Grande preparazione ma anche grande umanità. Grazie al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre”.