Rocco Siffredi positivo al Coronavirus, ha contagiato la moglie Rosa e i figlie Lorenzo e Leonardo

Rocco Siffredi è risultato positivo al Coronavirus e tutta la sua famiglia nonché la collaboratrice domestica e l’autista sarebbero risultati ugualmente positivi. L’attore porno più seguito dagli italiani ed uno dei più famosi al mondo pare fosse a Roma di recente per scrivere una sceneggiatura di una serie tv che lo vedrà come protagonista.

Rocco Siffredi positivo al Covid: contagiata tutta la famiglia

Rocco Siffredi si è preso il Coronavirus e potrebbe aver contagiato la famiglia, la collaboratrice domestica e il suo autista, come ha riportato Dagospia. Rocco si era recato di recente a Roma per definire la sceneggiatura di una serie che sarà incentrata su di lui, un progetto che ancora è tenuto segreto. Siffredi è quindi in isolamento, in quarantena presso la sua residenza di Budapest con la famiglia: la moglie Rosa ed i figli, Lorenzo di 24 anni e Leonardo di 21 anni.

Aumenta quindi l’elenco dei personaggi famosi che hanno contratto il Covid di cui l’ultimo per adesso, è Rocco Siffredi. Recente la notizia che anche Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus.

Ancora non è uscita nessuna notizia riguardo le condizioni di salute del re del porno. L’unica cosa certa è che è rientrato in Ungheria e che si trova li a trascorrere la quarantena. Rocco ha scelto di vivere a Budapest per amore di Rosa, donna ungherese che ha sposato nel 1993.

Siffredi ha anche portato il suo lavoro in Ungheria dove ha inaugurato la sua casa di produzione cinematografica hot. Ma non solo film a luci rosse, Rocco ha aperto anche un ristorante a Budpest. Lorenzo, il figlio maggiore, affianca il padre nella casa di produzione Siffredi, mentre Leonardo, secondogenito, ha recentemente debuttato come modello di intimo da uomo.

Rocco Siffredi positivo al Covid: un mondo di tweet

Twitter pullula di tweet dedicati alla notizia: chi è solidale, chi ci scherza sopra, chi è incredulo.

– “Rocco Siffredi positivo al covid, con lui positiva anche la moglie, la donna di servizio e l’autista. E’ il titolo del suo nuovo film porno”.

– “#RoccoSiffredi positivo al #Covid! “Forza Rocco, chi l’ha dura la vince!”

– “Rocco Siffredi positivo al coronavirus. Succede quando tieni la distanza di sicurezza a soli 25 centimetri”.

– “Strano..manteneva Sempre il ” Metro ” di Distanza… #Siffredi”.

– “Si il problema è che è più difficile di far diventare gay Rocco Siffredi”.