Il pubblico di Uomini e Donne si è scagliato contro Aurora Tropea costringendola a lasciare lo studio del programma

A Uomini e Donne si è scatenato il caos contro Aurora Tropea, che ha affermato difronte al pubblico che Valentina Autiero avrebbe postato alcune foto in compagnia di Germano (fatto vietato dal regolamento). Contro di lei si è scagliato l’intero pubblico e gli opinionisti.

Aurora Tropea: la bufera

A Uomini e Donne Aurora Tropea ha scatenato la furia del pubblico e di Gianni Sperti affermando che siccome Valentina Autiero aveva pubblicato delle foto in compagnia di Germano anche lei avrebbe avuto il diritto di essere libera di frequentare più corteggiatori simultaneamente. Mentre Armando Incarnato ha provato a schierarsi dalla sua parte, sia pubblico che opinionisti hanno iniziato ad applaudire spingendo Aurora a lasciare lo studio.

Sui social il web ha condannato il gesto avvenuto nel programma etichettandolo come un vero e proprio episodio di bullismo nei confronti della donna.

“Con questa puntata hanno superato il limite davvero pessimi tutti Aurora unica vera che dice le cose che pensiamo tutti in faccia” si legge tra i commenti all’episodio, e ancora “Tutti contro uno… questo è un branco, questo si chiama BULLISMO! Quanto siete caduti in basso”.

In particolare molti fan del programma si sono chiesti come mai Gianni Sperti si sia così accanito contro la dama del trono over. L’opinionista è addirittura salito su una sedia battendo le mani e replicando contro di lei: “Vattene, vai via. Non sei capace di baciare un uomo dopo un mese”. Aurora tornerà nello studio del programma dopo quanto successo?