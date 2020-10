Andrea Denver ha dedicato un post ad Adriana Volpe dopo la notizia che è tornata single? Le novità sui due ex gieffini

Solo poche ore fa avevamo parlato della possibilità che Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si siano detti addio. Sembra infatti che la coppia, insieme da circa dodici anni, sia scoppiata definitivamente dopo i tanti rumors circolati nei mesi scorsi, specialmente dopo la partecipazione della bella presentatrice alla passata edizione del Grande Fratello Vip.

Oltre a ciò, alcuni fan parecchio attenti hanno notato un nuovo post dell’avvenente Andrea Denver, che pare esser pronto a rifarsi sotto per la bella Adriana!

Ricordiamo che Adriana Volpe e Roberto Parli avevano passato la quarantena separatamente, lui a Montecarlo e lei a Milano. Anche adesso pare peraltro che la coppia sia rimasta nei rispettivi territori, fomentando dunque la reale possibilità che si siano lasciati.

Visualizza questo post su Instagram Good morning world 🌍😂 #tbt Un post condiviso da Andrea Denver (@andreadenver3) in data: 27 Ott 2020 alle ore 6:46 PDT

La loro crisi sembra dunque non essersi mai risolta portando al definitivo addio tra la Volpe e il consorte. Ad ogni modo, pare che Andrea Denver abbia già colto la palla al balzo, mandando un messaggio alquanto sibillino su Instagram. In molti reputano infatti che il modello si sia in qualche modo rivolto proprio all’ex conduttrice di casa Rai. In un seducente post, dove si mostra in intimo mentre esce dal letto, l’ex gieffino ha mandato un ideale bacio a tutti i suoi fan, ma forse specialmente alla bella Adriana…