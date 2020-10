Amici 2020, Lorella Cuccarini professoressa della nuova edizione?

A grande richiesta sembra che la nuova professoressa di Amici 2020 potrebbe essere Lorella Cuccarini.

Stando a indiscrezioni circolate in rete la nuova edizione di Amici 2020 potrebbe contare una nuova importante new entry come professoressa di balla: si tratta di Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini professoressa a Amici 2020

Stando ai rumor in circolazione Maria De Filippi avrebbe deciso di chiamare direttamente la famosa conduttrice Lorella Cuccarini per svolgere il ruolo di professoressa di ballo alla scuola di Amici 2020.

Come lei sarà sempre presente la professoressa Alessandra Celentano, mentre non è chiaro se ci saranno altri nomi importanti nel cast del seguitissimo programma (che – emergenza Coronavirus permettendo – dovrebbe iniziare entro la data prestabilita, tra pochi mesi). Per Lorella Cuccarini si tratterebbe di un ritorno in grande stile visto il suo recente e controverso addio a La Vita in Diretta (abbandonata dopo aver lanciato pesanti accuse sul coconduttore Alberto Matano).

La conduttrice confermerà il suo ingresso nel famoso talent di Maria De Filippi? Di recente Lorella Cuccarini è balzata alle cronache anche per le pesanti critiche fatte su di lei da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, a cui la stessa conduttrice non ha mancato di replicare attraverso i social (e, in particolar modo, a Tommaso Zorzi).

Per il momento la voce sulla sua partecipazione al famoso programma non ha ancora ricevuto conferme e in tanti sono impazienti di sapere come e quando si svolgerà questa nuova edizione dello show, nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. Maria De Filippi confermerà finalmente le notizie in merito alla questione?