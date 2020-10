Diletta Leotta sarà protagonista del nuovo film di Alessandro Siani

Diletta Leotta sarà la protagonista di un nuovo film di Alessandro Siani, in uscita a Natale 2021.

A quanto pare una nuova opportunità lavorativa ha spalancato le porte a Diletta Leotta: la famosa conduttrice sportiva sarà protagonista del nuovo film di Alessandro Siani.

Diletta Leotta: il film di Alessandro Siani

Stando ai rumor circolati in rete il comico e regista napoletano Alessandro Siani avrebbe scelto Diletta Leotta per il suo nuovo lungometraggio, in uscita a Natale 2021.

Le riprese si svolgeranno a Roma, dove la fidanzata di Daniele Scardina si è recata per partecipare ai provini. Per Diletta Leotta non si tratterebbe di un “debutto” visto che in passato ha già recitato nel film di Giampiero Morelli 7 giorni per farti innamorare. Al momento la voce non è stata confermata dai due diretti interessati, ma in tanti sperano di vedere di nuovo la loro beniamina sul grande schermo.

Per Diletta Leotta si tratta di un periodo roseo visto che recentemente sarebbe tornata insieme al pugile Daniele Scardina, con cui ha subito un periodo di crisi durante l’estate.

I due stanno insieme da oltre un anno e hanno trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Non sono chiari i motivi per cui i due avrebbero deciso di lasciarsi, quel che è certo è che sono stati paparazzati durante un romantico week end in Abruzzo, in compagnia di amici. Diletta Leotta non ha mai nascosto di provare sentimenti importanti per King Toretto, che si vocifera si sia recato in Sardegna durante l’estate proprio nel tentativo di riconquistarla.

Come saranno andate davvero le cose tra i due?