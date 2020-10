Nuovo eclettico progetto per Elettra Lamborghini: sarà presto disponibile in edicola l'album di figurine della regina dei tormentoni

Evidentemente non paga delle già tante attività in corso, Elettra Lamborghini ha deciso di promuovere la propria immagine con un nuovo concept. Messi da parte concerti e show per cause di forza maggiore, la bella ereditiera ha infatti optato per un progetto totalmente in stile anni 90.

Si tratta nello specifico di un album di figurine interamente incentrato su sé stessa, nel classico format da acquistare in edicola con tanto di bustine corredate. I suoi innumerevoli fan potranno quindi ora scambiarsi i doppioni, esattamente come succedeva all’epoca delle scuole elementari.

Inutile dire come sui social tutti gli ammiratori dell’artista emiliana siano letteralmente impazziti nell’attesa di acquistare l’album della loro beniamina. In 32 pagine e per un totale di 144 figurine, la raccolta sarà divisa in tre parti che raccontano la storia della twerking queen italiana per eccellenza. Nella prima parte Elettra Lamborghini parla di sé e del suo essere artista. Nella seconda invita i giovani lettori a capire un po’ di più della sua vita quotidiana, con consigli di look e stile.

Infine nella terza parte l’eclettica artista si fa più seria, con suggerimenti anche per i genitori e le famiglie. Qui vengono difatti affrontati temi importanti come il bodyshaming e il bullismo.