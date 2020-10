George Ciupilan, ex protagonista de Il Collegio, ha annunciato di aver avuto il Coronavirus ai suoi fan sui social.

George Ciupilan, ex protagonista de Il Collegio 4 e oggi noto influencer, ha annunciato via social di aver contratto il Coronavirus qualche settimana fa. Oggi sarebbe risultato negativo, ma fino a qualche settimana fa non sarebbe stato affatto bene a causa dei sintomi dati dalla malattia.

George Ciupilan: il Coronavirus

Inaspettatamente l’ex volto de Il Collegio, George Ciupilan, ha dichiarato via social che alcune settimane fa avrebbe avuto il Coronavirus e che oggi è finalmente risultato negativo al tampone. “Ero positivo al Covid-19 e adesso sono negativo. Ho fatto il tampone due giorni fa e sono risultato negativo finalmente. Sono stato veramente male. Per una settimana non sono stato per niente bene”, ha dichiarato il giovane influencer a mezzo social.

In tanti tra i suoi fan sui social sono rimasti sorpresi dal suo annuncio e si sono stretti attorno a lui con messaggi d’affetto e solidarietà.

George Ciupilan annuncia di aver avuto il Covid-19. Ora sta bene.#IlCollegio pic.twitter.com/ywyfxBsp6R — disagiotv (@disagio_tv) October 29, 2020

Ciupilan non è l’unico volto noto del piccolo schermo ad aver annunciato di aver contratto il virus.

Nelle ultime ore anche Ornella Vanoni e Carlo Conti hanno annunciato a mezzo social di essere positivi a Covid-19, e lo stesso ha fatto Gerry Scotti alcuni giorni fa.