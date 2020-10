Guenda Goria è scoppiata in lacrime nella casa del GF Vip: la figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso di sentirsi sola.

Guenda Goria ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip dopo le ultime, intense giornate nella casa del reality show. A consolarla è stata sua madre, Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria in lacrime: i motivi

Nella casa del Grande Fratello Vip Guenda Goria ha ammesso di sentirsi abbandonata da tutti ed è scoppiata a piangere dopo le ultime vicende che l’hanno vista protagonista (non ultime le dichiarazioni fatte da suo padre Amedeo Goria, che l’ha definita bipolare salvo poi ritrattare).

Sicuramente a pesare sulla concorrente è stato anche il fatto che gli altri gieffini avrebbero ricevuto dei messaggi via aereo queste settimane, mentre i suoi sostenitori al momento non si sarebbero ancora fatti viva con lei. Come se non bastasse attualmente Guenda è al centro di un acceso dibattito per quanto hanno dichiarato su di lei l’ex compagno Telemaco (che in sua assenza si è riavvicinato alla moglie) e il suo amante Christian.

Anche gli equilibri nella casa del GF Vip sembrano essersi rotti, e i concorrenti appaiono sempre più divisi ora che i rapporti tra di loro si sono fatti più stretti: Adua Del Vesco e Dayane Mello ad esempio si sono apertamente schierate contro i concorrenti della stanza blu. Nella serata di venerdì 29 settembre sono attesi Stefano Bettarini e Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello (entrambi sono ex concorrenti) e in molti si chiedono se le cose tra i concorrenti cambieranno con questi due nuovi, attesissimi ingressi all’interno del reality show.