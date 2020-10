Patrizia De Black appare sempre più insofferente nella Casa del Grande Fratello Vip: le nuove accuse della contessa contro i compagni di gioco

Patrizia de Blanck è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 2020. Da vera regina della casa ha sempre tenuto banco pressoché in ogni argomento, risultando particolarmente simpatica ai tanti fan del programma di Canale 5. Tuttavia negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato in lei, forse per via della stanchezza o della noia.

La Contessa appare infatti sempre più spesso assente e insofferente, arrivando addirittura a prendersela con gli autori che non le aprivano la camera, minacciando peraltro di abbandonare il gioco.

Patrizia de Blanck: nuove accuse

Dopo le feroci parole contro Tommaso Zorzi di poche ore fa, la nobildonna è così tornata a sparlare dell’influencer milanese e di Maria Teresa Ruta. Nello specifico a quest’ultima a dato della buffona, della sguaiata e della ridicola per i suoi comportamenti non proprio in linea, secondo lei, con una donna della sua età.

mi fa ridere come la contessa e miss montecarlo pensano che tommaso sia immaturo e stupido quando lui è l’unico in casa che ha dei neuroni funzionanti scusate ma rido fortissimo #gfvip pic.twitter.com/oSTrvbBa4j — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 29, 2020

Avvicinatasi a Elisabetta e Pierpaolo, Patrizia si è poi lamentata dei giochi di Halloween nella Casa. Anche qui ne ha avute ancora da ridire sulla ex moglie di Amedeo Goria: “Si rinc**lioniscono, con quella creti*a di Maria Teresa. C’è anche un limite […] alla sua età non si può mettere a fare queste sciocchezze. Mi fa girare le scatole!”. Cosa ne potrebbero pensare di tutto ciò i diretti interessati nel caso in cui la cosa uscisse nella prossima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini?