Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Nella casa del GF Vip i due si rivedranno dopo mesi di lontananza.

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi un tempo erano grandissimi amici ma poi appena qualche mese fa i rapporti tra i due si sarebbero bruscamente interrotti. Come andrà tra i due durante il loro incontro nella casa del GF Vip?

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: l’amicizia

Un tempo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi erano amici inseparabili: vacanze insieme, shopping insieme e persino un programma condotto insieme. Poi, improvvisamente, i rapporti tra i due sarebbero diventati tesi. Il motivo? Stando ai rumor in circolazione l’ex fidanzata di Francesco Monte avrebbe scordato di congratularsi con l’influencer per il suo libro Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri. Com’è noto Zorzi è molto esigente in amicizia, e lui stesso ha svelato nella casa del GF Vip di aver interrotto bruscamente i suoi rapporti con Aurora Ramazzotti perché, a suo dire, durante la quarantena la ragazza si sarebbe fatta viva con lui il meno del solito e per questo si sarebbe sentito “ignorato”.

“Ho un carattere di m***a”, ha ammesso Zorzi all’interno del reality show a proposito della figlia di Michelle Hunziker, e ha aggiunto: “quando sento che vengo un po’ messo da parte…succede questo”.

Come andranno le cose al Grande Fratello Vip quando Giulia Salemi entrerà per la seconda volta nel programma? Possibile che i due chiariranno quanto accaduto tra loro negli ultimi mesi? Oppure un abbraccio sulla soglia della porta rossa cancellerà tutti i pensieri negativi riportarlo alla solita amicizia?