Al Grande Fratello Vip 5 nottata movimentata tra i concorrenti: ecco cosa è successo nella Casa più spiata d'Italia

Serata movimentata quella all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi ha fatto vivere una notte di scherzi ai suoi compagni di avventura, mettendone in atto di tutti i colori. La prima burla è stata architettata in combutta con Stefania Orlando, con la quale ha organizzando una finta litigata.

L’epica reazione della presentatrice ha così dato il via a un susseguirsi di gag e momenti esilaranti, contrassegnati soprattutto da ironiche bagarre tra lo stesso influencer e Francesco Oppini.

Per prima cosa, Zorzi ha versato dello shampoo in testa a Francesco provocandone l’immediata reazione. Il figlio di Alba Parietti ha infatti preso a rincorrerlo con in mano della crema blu. A quel punto Tommaso ha cercato di difendersi con lo sgrassatore, ma la vendetta di Oppini è stata immancabile, sporcando il pigiama dell’amico in modo irreversibile.

Fingendosi offeso per il completo notturno rovinato, il blogger si è a sua volta vendicato spiaccicando in testa al commentatore sportivo un uovo.

Visualizza questo post su Instagram NON CE LA POSSO FARE✈️✈️ #GFVIP Un post condiviso da GFVIP5💎 (@grandefratellovip5sondaggi) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:24 PDT

Come se non bastasse, Enock è stato rivestito dalla testa ai piedi con delle bende bianche, a simulare una vera mummia.

Il Grande Fratello ha poi autorizzato il concorrente a riservare lo stesso trattamento mummificante ad altri due gieffini a sua scelta. E chi poteva indicare se non di nuovo Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Insomma, nella Casa di Cinecittà si sono respirate diverse ore liete e divertenti, in attesa dell’esito delle nomination rimandato a venerdì 30 ottobre.