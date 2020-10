Briatore ha avuto un incontro con Stefano Coletti, possibile spasimante di Elisabetta Gregoraci a cui sarebbero destinati i messaggi in codice

Sappiamo bene come per settimane Elisabetta Gregoraci si sia continuamente data dei colpi sul petto al Gf Vip allo scopo di mandare dei messaggi in codice a una certa persona da lei chiamata Rio. A svelare il misterioso destinatario era poi stato Gabriele Parpiglia, che aveva fatto il nome di Stefano Coletti, pilota automobilistico di Monaco.

Ebbene, secondo i più recenti rumors pare che di recente la nuova fiamma della showgirl e il suo ex marito Flavio Briatore si siano addirittura incontrati per caso nello stesso locale.

I colpetti – gate in prima serata, aiuto, mi batte forte il cuore, per restare in tema#GFVIP pic.twitter.com/DHAV8grrSC — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) October 19, 2020

Flavio Briatore “a colazione” con Rio

L’imprenditore si sarebbe di fatto trovato a fare colazione accanto a Coletti, continuando tuttavia a gustarsi serenamente il proprio pasto con un amico. Cosa succederà nel caso il cui Elisabetta dovesse uscire dalla Casa nella prossima diretta? Aspetterà Pierpaolo Pretelli o tornerà fra le braccia dell’ormai famoso Rio? Nel mentre, sono molti i fan dei “Gregorelli” che si dicono convinti di un possibile futuro per la coppia.

Intanto è emersa anche una passata rivelazione dello stesso Alfonso Signorini che spiegherebbe tutte le rimostranze della bella calabrese nei confronti dell’ex Velino. A “La Repubblica delle Donne” il giornalista aveva infatti rivelato l’esistenza di un contratto post-matrimoniale tra Briatore e la Gregoraci. In tale accordo sarebbe stato specificato che la donna non sarebbe dovuta finire in tv o suoi giornali con nessun nuovo amore per la durata di tre anni dalla separazione.