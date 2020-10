Maurizio Costanzo ha replicato contro le polemiche per il Maurizio Costanzo Show, che si è svolto a teatro nonostante il nuovo dpcm.

Maurizio Costanzo ha replicato contro coloro che se la sono presa per il fatto che il Maurizio Costanzo Show si sia svolto come di consueto a teatro e con il pubblico presente mentre il nuovo dpcm ha stabilito che teatri e cinema debbano essere chiusi.

Maurizio Costanzo: la replica alle polemiche

Una vera e propria bufera ha travolto il Maurizio Costanzo Show che, dopo l’uscita del nuovo dpcm, è andato in onda come di consueto in un teatro. I posti riservati al pubblico, ben visibili nelle immagini del programma, sarebbero stati separati con dei divisori di plexiglass. Il nuovo dpcm ha stabilito la necessità di chiudere cinema e teatri per cercare di contenere il numero di contagi per l’emergenza Coronavirus, in aumento nelle ultime settimane.

Il Maurizio Costanzo Show va in onda da un teatro. Ieri sera la prima puntata su Canale 5 con il pubblico in sala: occupate tutte le poltroncine, separate da divisori in plexiglas. Perché con gli stessi accorgimenti non possono restare aperti anche tutti gli altri teatri? pic.twitter.com/bHgkCuO6Dn — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) October 28, 2020



Costanzo ha replicato alle critiche assicurando che pagherebbe di tasca propria affinché tutti i controlli sanitari siano svolti su pubblico e ospiti ben prima che entrino nella sala dello show.

Per finire il celebre conduttore ha invitato i gestori di cinema e teatri a fare lo stesso.

“Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche!”, ha detto il celebre conduttore, e ha aggiunto: “Possono farlo tutti. Certo, specifico che il pubblico viene in teatro un’ora e mezzo prima, perché possa essere fatto il test su ciascuno. Quindi io pago gli infermieri, il personale, il plexiglass.

Il proprietario del cinema all’angolo faccia così, così non c’è pericolo legato all’assembramento”.