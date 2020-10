Raffaella Carrà ha dichiarato che A raccontare comincia tu è attualmente rinviato a data da destinarsi.

Raffaella Carrà ha dichiarato che per il momento lo show da lei condotto, A raccontare comincia tu, è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Raffaella Carrà: lo show rimandato

La stessa Raffaella Carrà ha dichiarato di aver preferito rimandare il format A raccontare comincia tu visto che per lei, con l’emergenza in corso, si snaturerebbe il programma.

“Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata”, ha dichiarato la famosissima showgirl, che con il format aveva ricevuto ottimi consensi e ascolti.

Nello show la Carrà si è occupata d’intervistare alcuni dei grandi volti dello show business italiano, tra i quali Fiorello, Sophia Loren, Riccardo Muti, Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi, Luciana Littizzetto, Leonardo Bonucci, Paolo Sorrentino.

Purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus lo show è attualmente rimandato a data da destinarsi, e del resto sono molti i programmi tv che hanno subito importanti modifiche e cambiamenti per tentare di andare in onda nonostante l’emergenza. Nonostante Amadeus ha confermato che il Festival di Sanremo 2021 si farà sembra che i dubbi sulla data prestabilita siano molti e anche la famosissima kermesse canora potrebbe essere rinviata a seconda degli ulteriori sviluppi dovuti all’emergenza in corso.

La data prevista è per marzo, ma c’è già chi ipotizza che lo show slitterà ai primi mesi estivi.