Una ex tronista di Uomini e Donne ha dato ai suoi fan un dolcissimo annuncio riguardante il suo futuro: ecco di cosa si tratta

Una nota ex protagonista di Uomini e Donne ha dato un bellissimo annuncio sui social. Il post in questione ha raggiunto in pochissimo tempo migliaia di like e commenti positivi da parte di tanti fan che le hanno fatto i loro migliori auguri.

Curiosi di sapere di chi stiamo parlando nello specifico?

L’ex tronista in questione è la bella Ludovica Valli, la quale ha annunciato proprio poche ore fa sul suo profilo Instagram il sesso del suo primo bebè.

Dagli esordi nel dating show di Maria De Filippi ne è passato di tempo. All’epoca la sorella di Beatrice Valli scelse Fabio Ferrara, ma la loro storia durò poco. Dopo qualche tempo, ad ogni modo, Ludovica ha ritrovato la felicità accanto al suo nuovo compagno e oggi non vede l’ora di diventare mamma.