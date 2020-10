Wanda Nara in vacanza non rinuncia agli outfit di lusso

Wanda Nara non rinuncia agli outfit d'alta moda neanche quando è in viaggio. Tutte le borse e le giacche d'alta moda della signora Icardi.

Wanda Nara non rinuncia alle griffe neanche in vacanza e tantomeno quando è in viaggio e vuole stare comoda. Tra tre case in giro per il mondo (una a Parigi, una a Como l’altra a Milano) e i numerosi impegni di lavoro (compresi quelli del marito) i look scelti da Lady Icardi per i suoi spostamenti sono sempre all’ultima moda.

Wanda Nara: gli outfit da viaggio

Wanda Nara non rinuncia alle griffe neanche mentre è in viaggio, e infatti a bordo di un jet privato con le scarpe poggiate sul sedile, la signora Icardi ha scelto di indossare una Birkin di Hermès (dal valore di 50 mila euro), una Saddle di Dior in pelle bianca, un paio di Jordan 1 Retro High (Nike con la collaborazione esclusiva di Dior) dal valore di circa 2 mila dollari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 13 Ott 2020 alle ore 6:52 PDT

Anche i bagagli di Lady Icardi sono all’ultima moda: i suoi trolley sono firmati Nike, Gucci e Louis Vuitton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 13 Ott 2020 alle ore 5:11 PDT

Louis Vuitton è una vera e propria ossessione per la moglie e manager di Icardi, che infatti possiede intere collezioni di borse (e giacche) della prestigiosa maison.