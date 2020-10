Andrea Delogu senza veli: la foto infiamma i social

Andrea Delogu ha fatto il pieno di like con uno scatto senza veli condiviso sui social.

Andrea Delogu ha fatto il pieno di like con uno scatto sensuale in cui, completamente senza veli, posa su un letto disfatto.

A farle i complimenti, con una cascata di cuoricini, anche il marito Francesco Montanari con cui la Delogu è sposata dal 2016. La conduttrice si è sempre definita gelosa del marito e in un’intervista ha dichiarato che, a suo avviso, lui l’avesse tradita:

“Ho detto in un’intervista di essere sicura che Francesco mi avesse tradita ed è successo un casino.

Ero arrabbiata con lui, volevo farglielo pesare. Non mi sono resa conto della piega che prendeva la cosa, non so gestire la gelosia. Lui invece come al solito è stato zen”, ha dichiarato lei in seguito alla vicenda. In passatola Delogu ha rivelato che proprio per via della sua gelosia e la fama del marito (attore già abbastanza noto all’epoca del loro primo appuntamento) avrebbe avuto qualche remora a lasciarsi andare con lui e per questo si sarebbe tratto di un corteggiamento lungo e, talvolta, travagliato.

Al loro primo appuntamento l’attore avrebbe persino assunto un mago pur di stupirla:

“Il risultato? A fine serata, Francesco era quasi ubriaco, perché per l’emozione aveva alzato un po’ il gomito, e il mago tentava di corteggiarmi. Così quando mi ha accompagnato a casa, ero sicura di non volerlo vedere mai più”, ha confessato l’attrice.