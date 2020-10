Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si abbandonano agli abbracci in un momento d'intimità: sui social è polemica.

Al GF Vip Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembrano essere sempre più vicini e nella casa del reality show i due si sono abbandonati a un momento d’intimità che sui social non ha mancato di sollevare polemiche.

Elisabetta Gregoraci, abbracci con Pretelli

Fin dall’ingresso nella casa del GF Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si è creato un certo feeling e in tanti si chiedono se prima o poi due si abbandoneranno alla passione. Intanto abbracci e momenti d’intimità non sono mancati per i due gieffini, ma uno di essi non ha mancato di sollevare numerose critiche sui social. Nella stanza della lavatrice infatti la showgirl sarebbe stata intenta a lavare un maglione e Pierpaolo l’avrebbe abbracciata da dietro la schiena, come farebbe un fidanzato con la donna amata (e non un semplice amico).

In tanti hanno dunque avuto da ridire sulle immagini che sono state mandate in onda al reality show e che secondo alcuni utenti sarebbero state “da vietare ai minori”.

Al momento Elisabetta Gregoraci continua a tenere sulle spine l’ex velino e si vocifera addirittura che la showgirl avrebbe firmato un “accordo” col suo ex marito, Flavio Briatore, affinché non ufficializzi nessuna delle sue liaison fino al termine del contratto (della durata di 3 anni dal momento del divorzio, avvenuto nel 2017).

Nonostante questo il feeling tra lei e Pretelli è evidente, e in tanti si chiedono se tra i due scoppierà la passione una volta che saranno usciti dalla casa del Grande Fratello Vip.