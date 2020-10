Strani avvistamenti nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno messo in subbuglio gli abitanti del loft di Cinecittà

La casa del Grande Fratello sembra ospitare non solo Vip, ma anche degli improbabili fantasmi! In pieno mood da Halloween, nelle scorse ore una delle concorrenti del popolare reality show di Canale 5 ha infatti confessato ai suoi coinquilini di aver visto una donna con un velo nero vicino a Elisabetta Gregoraci.

“Ho visualizzato una figura, una donna mora e affusolata”. Guenda Goria ha così parlato seriamente, mentre la madre Maria Teresa Ruta ha spiegato che per lei queste cose sono piuttosto normali.

Max sta parlando molto di se e della sua vita. Si vede che sta a suo agio e fuma anche di meno. Guenda invece mi sembra un fantasma.👻 — greeneyes (@Bennyferropaper) October 14, 2020

Guenda che vede un fantasma vicino Elisabetta e dice di vedere i morti…..😨 #GFVIP — FLV (@FrancescaLV88) October 29, 2020

guenda: “sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure accanto a voi

una tipa mora, con un velo nero, affusolata…lasciamo perdere” MA IL GF STA DIVENTANDO UN HORROR, AIUTO.#gfvip pic.twitter.com/9ZZQAWg3wL — Tommy🗣👑 (@Uovo_Leopoldo) October 29, 2020

Inutile precisare come sul web si stiano sprecando i commenti degli utenti in merito a queste visioni soprannaturali della bella pianista. Ad ogni modo, ricordiamo che Guenda non è l’unica ad aver avvistato degli spettri nella Casa di Cinecittà. Anche Alessia Macari, nell’edizione che la vide poi vincitrice, avvistò infatti un fantasma in sembianze di donna, che la spaventò moltissimo.