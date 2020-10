Andrea Zelletta è uscito dalla casa più spiata d'Italia e in molti continuano a chiedersi quale sia il motivo.

Andrea Zelletta è uscito dalla casa più spiata d’Italia e in molti continuano a chiedersi quale sia il motivo. Al momento non vi sono comunicazioni ufficiali in merito, con la sorella che ha pubblicato alcune storie su Instagram attraverso le quali ha voluto rassicurare i fan del fratello.

La sorella di Andrea Zelletta

“Come sapete Andrea Zelletta ha dovuto lasciare la casa per motivi familiari e non è potuto ancora rientrare. Vi saluta e ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile”, ha affermato il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, in apertura di puntata.

Al momento non sono noti i motivi, con la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato, poco prima della diretta, alcune stories su Instagram, attraverso le quali ha voluto tranquillizzare le fan di Andrea Zelletta.

A tal proposito ha scritto: “Ragazze scusatemi se non vi rispondo, ma siete in tantissime, state tranquille” Per poi aggiungere: “Ragazze belle, buonasera. Ho il telefono che sta andando in fumo, non riesco a leggervi. Nella storia precedente vi ho detto di stare tranquille. State tranquille”.

Pochi minuti fa ha poi scritto: “Comunque ragazze sto leggendo ora tutti i vostri messaggi. Siete troppo speciali davvero … eh non scrivete: so che non leggerai mai. Non è vero io leggo tutto. Vi adoro. Non smetterò mai di ringraziarvi per l’affetto che fate sentire ad Andrea. Comunque ribadisco state tutte tranquillissime. Vi voglio bene”.