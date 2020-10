Gf Vip, chi sarà il nuovo eliminato? I sondaggi

Chi sarà il prossimo concorrente che lascerà la casa del GF Vip? I risultati dei sondaggi.

Nella serata del 30 ottobre i concorrenti finiti in nomination al GF Vip sono Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini e stando ai sondaggi del televoto sembra che sia in particolare uno di loro ad essere dato come meno favorito.

GF Vip: il nuovo eliminato

Mentre gli equilibri nella casa del GF Vip sono sempre più precari, la tensione tra i concorrenti sale in vista della nomination che avverrà il 30 ottobre 2020. Sembra che ad essere eliminato – stando ai sondaggi – potrebbe essere Francesco Oppini, che finora al televoto si sarebbe guadagnato meno punti degli altri concorrenti in gara (La Gregoraci, Maria Teresa e sua figlia Guenda, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli).

Al penultimo posto secondo i sondaggi ci sarebbe Guenda, seguita da Pierpaolo ed Elisabetta (rispettivamente al quarto e terzo posto). Sul podio dei favoriti invece vi sarebbe Stefania Orlando, seguita solo da Maria Teresa Ruta.

In tanti sui social sono in attesa di sapere quale sarà il prossimo tra i concorrenti a lasciare definitivamente il programma e molti non vedono l’ora di scoprire come cambieranno le cose all’interno della Casa del reality show dopo un’ulteriore addio. Finora hanno lasciato questa edizione del reality show Flavia Vento (dopo appena 24 ore), Fausto Leali e Denis Dosio (entrambi squalificati) e infine Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Myriam Catania e Matilde Brandi.

Chi sarà il prossimo?