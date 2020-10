Gf Vip, Dayane furiosa per il messaggio dell’aereo: è polemica

Dayane Mello è andata su tutte le furie quando sopra alla casa del GF Vip è passato un aereo con un messaggio per la stanza blu.

Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello non ha nascosto la propria antipatia per un messaggio che è stato inviato con l’aereo dai fan ai concorrenti della stanza blu (ovvero Tommaso, Guenda, Stefania e Maria Teresa).

GF Vip: Dayane e l’aereo

“Blu is top orange is not”, era scritto su uno dei messaggi portati dagli aerei sul giardino della casa del GF Vip questa mattina. Il messaggio è stato chiaramente inviato dai sostenitori di Tommaso Zorzi, Guenda Goria, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, attualmente concorrenti nella stanza blu. Chi invece non ha gradito il messaggio sono stati ovviamente i concorrenti della stanza arancione, e in particolare Dayane Mello che, vedendolo passare, ha fatto addirittura il gesto dell’ombrello in diretta tv.

Il comportamento della modella ha sollevato numerose polemiche in rete, specie perché per molti il GF sarebbe solo un gioco e non ci sarebbe bisogno di scaldarsi tanto per un semplice messaggio dei fan.

A poche ore dall’ennesima nomination nella casa del reality show, gli equilibri tra i concorrenti sono sempre più tesi: Dayane e Adua hanno affermato di volersi “ribellare” all’influenza che altri gieffini avrebbero avuto su di loro, mentre Guenda Goria è scoppiata in lacrime e ha affermato di vedere strane presenze aggirarsi per la casa. Chi sarà tra i vip a lasciare il programma nella serata del 30 ottobre? Secondo i sondaggi tra i meno favoriti ci sarebbero Guenda e Francesco Oppini.