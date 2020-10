Tra le tante supposizioni sul motivo legato all'abbandono del GF Vip da parte di Andrea Zelletta si fa strada una verosimile ipotesi

È pressoché il gossip più importante del giorno che Andrea Zelletta abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, del resto, anche gli account social del reality show di Canale 5 hanno fatto sapere che il concorrente è effettivamente uscito dalla porta rossa di Cinecittà.

Il suo allentamento dal gioco dovrebbe essere ad ogni modo momentaneo. Nel mentre, in ogni caso, il comunicato ufficiale ha già fatto il giro del web, suscitando parecchia curiosità sulle possibili cause che hanno portato l’ex tronista a prendere tale decisione.

I possibili motivi

Tra le varie ipotesi che sono state prese in considerazione c’è il motivo legato alla salute della famiglia in merito a un presunto caso di Covid.

Stando a quanto si è avuto modo di capire all’interno della casa, infatti, il ragazzo sarebbe uscito per assistere un parente. Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Maria Teresa Ruta hanno parlato a lungo di quanto accaduto e hanno fatto riferimento a un problema legato alla famiglia. Tommaso, nel dettaglio, ha rivelato: “Appena risolverà quello che è successo in famiglia, ha detto che ritornerà.” Andrea Zelletta prima di fare ritorno dovrà sottoporsi a tutti i test relativi al Covid.

Se tutti ci auguriamo chiaramente che non sia accaduto nulla di grave, molte sono tuttavia le possibili motivazioni che potrebbero aver portato Zelletta a lasciare il Gf Vip. Alcuni pensano che sia a causa di una questione legale legata forse ad Alice Fabbrica, la sua presunta ex fiamma che la scorsa settimana si è presentata in puntata dichiarandosi la sua amante.

In quell’occasione l’ex tronista si era parecchio infuriato, minacciando di fatto di procedere legalmente contro di lei. Sarà dunque questo il motivo che ha portato alla sua uscita? Una recente storia pubblicata sui social dalla sua fidanzata Natalia Paragoni ha peraltro gettato ulteriore benzina sul fuoco. Ne sapremo certamente di più nella prossima diretta di venerdì 30 ottobre.