Una nuova conversazione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini delle scorse ore ha letteralmente messo in subbuglio i fan del Grande Fratello Vip. Il blogger milanese ha infatti confessato nuovamente al suo amico nonché compagno di avventura di essere innamorato di lui.

Se entrambi sono scoppiati in una gran risata, tuttavia qualcuno ha ravvisato nelle parole di Tommaso un filo di verità.

Tra Zorzi e Oppini vige del resto un rapporto molto particolare, fatto d’amore e odio. A suscitare qualche ulteriore dubbio sono peraltro circolati in rete alcuni filmati dove il figlio di Alba Parietti commentava ambiguamente l’ex volto di Riccanza.

Ad ogni modo, mentre i due si trovavano insieme a parlare, a un certo punto Tommaso ha sussurrato a Oppini: “Comunque sono innamorato di te”. Francesco ha subito ribattuto “Anch’io”, lasciandosi poi andare alle risate. Il video dei due gieffini sta già facendo il giro del web, mentre ci si domanda se il presentatore sportivo abbia capito qualcosa di diverso dalle parole del suo amico, oppure se sia stato ancora una volta solo uno scherzo.

E Tommy sotto sotto non so quanto l’abbia detto in amicizia (anche se ha tranquillizzato Oppini)

— Chiara 💓 (@Chiara98147500) October 29, 2020