Gianluca Vacchi è un papà più innamorato che mai: nel primo video condiviso da Sharon culla la piccola Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi ha finalmente stretto tra le braccia la sua prima figlia, la piccola Blu Jerusalema, nata in una clinica in Ticino lo scorso 27 ottobre. Sharon Fonseca ha realizzato un video in cui si vede Mr Enjoy cullare per la prima volta la neonata.

Gianluca Vacchi e la figlia: il video

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono più felici che mai ora che la piccola Blu Jerusalema è venuta al mondo. L’imprenditore ha scritto sui social una tenera dedica per la piccola, e nelle immagini lo si vede cullarla teneramente: “Benvenuta Blu Jerusalema, sogno questo momento da 9 mesi e ora che sei qui ti proteggerò fra le mie braccia per il resto della mia vita.

Ti voglio bene, papà”, ha scritto Mr Enjoy, che finalmente accanto alla modella 25enne Sharon Fonseca sembra aver trovato la felicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 28 Ott 2020 alle ore 7:47 PDT

Tra balletti e vacanze extra lusso la coppia ha “raccontato” a proprio modo l’attesa per la nascita della bambina durante tutta l’estate, coinvolgendo centinaia di fan.

In tanti, tra amici famosi e non, hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo della piccola: tra loro anche Mariano Di Vaio, Milarem Pjanic, Alessandra Grillo e Raffaella Zardo. Sui social ha destato scalpore il nome scelto per la prima figlia della coppia il cui riferimento al tormentone dell’estate 2020 “Jerusalema” non è piaciuto proprio a tutti. Al momento Vacchi e Sharon sembrano essere indifferenti alla questione, e del resto i due sono evidentemente presi e su di giri per l’arrivo tanto atteso della loro bambina.