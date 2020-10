Dopo l'addio di Mara Venier a Domenica In chi condurrà il programma? In rete un nome è diventato sempre più insistente.

Mara Venier ha annunciato che quella del 2020 probabilmente sarà l’ultima edizione di Domenica In da lei condotta. Tra i rumor circolati in rete sembra che un noto volto famoso si sia già fatto avanti tra i candidati per la conduzione della prossima edizione.

Mara Venier: chi la sostituirà

Dopo che Mara Venier ha annunciato di voler lasciare il timone del suo storico salotto tv, Domenica In, e la voce è stata confermata dal suo stesso marito, Nicola Carraro, ha iniziato a circolare il rumor secondo cui un noto volto tv potrebbe prendere il posto della conduttrice dalla prossima stagione. Si tratterebbe di Francesca Fialdini, che alla guida di Da noi… a ruota libera, si è conquistata ottimi ascolti e critiche positive.

Al momento l’indiscrezione resta senza conferma, ma in tanti sono curiosi di sapere se davvero Francesca Fialdini sarà alla guida del programma.

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, ha fatto sapere che la conduttrice avrebbe deciso di lasciare il suo storico programma unicamente per dedicarsi maggiormente alla propria vita e ai suoi adorati nipoti. Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Mara Venier aveva espresso la propria preoccupazione non solo per il delicato periodo che l’Italia intera si è trovata a dover affrontare, ma anche per la stretta cerchia dei suoi familiari (e in particolare per suo marito Nicola, che a dicembre aveva dovuto subire un delicato intervento).

Nonostante il suo addio a Domenica In, Mara Venier continuerà comunque a partecipare ad altri programmi tv e quindi i suoi fan non hanno timore di vederla improvvisamente sparire dal piccolo schermo.