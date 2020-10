Paola Perego ha annunciato via social di essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus.

Paola Perego ha annunciato a mezzo social di essere risultata positiva al Coronavirus. Solo qualche giorno prima la conduttrice è stata ospite nello show televisivo di Barbara Palombelli, Forum.

Paola Perego positiva al Coronavirus

Paola Perego ha annunciato in prima persona di essere risultata positiva a Covid-19.

La conduttrice fortunatamente sarebbe asintomatica, e ha fatto sapere ai suoi fan di essere sotto controllo medico. “Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”, ha scritto via social la conduttrice, che l’8 novembre avrebbe dovuto riprendere la conduzione del suo programma tv Il Filo Rosso (che sarà probabilmente rinviato a causa della sua positività al virus).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: 29 Ott 2020 alle ore 11:10 PDT

Qualche giorno prima del suo annuncio la Perego era stata ospite a Forum e si vocifera che potrebbe essersi recata negli studi di Tale e Quale Show (dove anche il conduttore Carlo Conti è poi risultato positivo). Oltre ai due celebri conduttori sono risultati positivi a Covid-19 anche Mara Maionchi, Gerry Scotti, Nina Zilli e Ornella Vanoni. Per il momento in tanti sui social hanno fatto loro gli auguri di pronta guarigione, ma fortunatamente sembra che nessuno di questi sia in condizioni gravi e continuerebbero a portare avanti l’isolamento in forma domiciliare.