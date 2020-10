Come mai Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero si sono lasciati? L'inedito retroscena sulla loro rottura che forse non tutti conoscono

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda. L’ex velino di Striscia la Notizia sta infatti vivendo all’interno della Casa un rapporto molto speciale con Elisabetta Gregoraci. Se lui appare molto interessato alla focosa showgirl, lei per il momento non sembra pronta a vivere una storia d’amore davanti alle telecamere.

Nonostante i molti dubbi suscitati dai suoi messaggi segreti, anche la donna pare tuttavia non disdegnare le attenzioni del bel modello.

Pierpaolo, dal canto suo, è entrato nella magione di Cinecittà dichiarandosi single nonché pronto a innamorarsi di nuovo. Sappiamo del resto come nel suo passato ci sia già stata un’importante storia con la modella Ariadna Romero, dalla quale ha avuto il suo adorato figlio Leonardo. Ma come mai tra loro è finita? Non tutti conoscono forse l’inedito retroscena che si nasconde dietro alla rottura dell’ex bellissima coppia.

Pierpaolo: perché è finita con Ariadna

Pierpaolo Pretelli ha più volte rimarcato come per ora l’unico amore della sua vita sia suo figlio di tre anni, nato dalla storia con Ariadna Romero. I due sono stati insieme per qualche anno, poi la loro relazione è naufragata per un preciso motivo raccontato dallo stesso Pierpaolo a Pomeriggio 5 qualche tempo fa. La coppia non andava di fatto più d’accordo, tanto da portarli a litigare tutti i giorni.

Ecco dunque qual è il vero motivo della loro separazione, avvenuta sei mesi prima dell’ingresso del 30enne romano al Gf Vip.