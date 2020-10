Le ultime registrazioni di Uomini e Donne vedono un duro scontro tra Michele e Roberta: la dama uscirà infatti offesa dallo studio

Le ultime anticipazioni Uomini e Donne vedono come protagonisti il fisicato Michele Dentice e la bella Roberta De Padua. La donna ammetterà di essere rimasta scioccata dalla decisione del cavaliere di conoscere anche Serena. In studio, ad ogni modo, la 37enne di Cassino scoprirà che i due hanno già avuto un’esterna, peraltro molto piacevole.

Il cavaliere coglierà così l’occasione per dire di essere interessato a Roberta, ma di non sentirsi ancora in dovere di darle l’esclusiva.

Nel corso della discussione, il napoletano accuserà la De Padua di fare troppo la prima donna, ma di non essere Monica Bellucci.

Tale parole saranno naturalmente un duro colpo per la dama, che si sentirà completamente umiliata. Come se tutto ciò non fosse sufficiente, Michele vedrà anche l’arrivo di una nuova spasimante: si tratta di Giulia, che viene da Roma ed è molto bella. Alla palese dichiarazione del cavaliere di essere interessato a conoscere anche lei, Roberta perderà del tuto le staffe. La donna lascerà infatti lo studio del dating show mariano per non farvi più ritorno per l’intera puntata.

Cosa succederà ora tra i due volti del Trono Over?