Andrea Zelletta è uscito dalla casa più spiata d’Italia e in molti continuano a chiedersi quale sia il motivo. Al momento non vi sono comunicazioni ufficiali in merito, con il conduttore Alfonso Signorini che ha iniziato la quattordicesima puntata parlando proprio dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Alfonso Signorini su Andrea Zelletta

“Come sapete Andrea Zelletta ha dovuto lasciare la casa per motivi familiari e non è potuto ancora rientrare. Vi saluta e ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile”, ha affermato il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, in apertura di puntata.

Al momento non sono quindi chiari i motivi per cui l’ex tronista di Uomini e Donne abbia abbandonato la casa più spiata d’Italia, con il conduttore che ha detto solamente che il concorrente ha dovuto lasciare la casa “per motivi familiari”.

Non ha però svelato nulla in più.

Nel frattempo, ricordiamo, la sorella, Alessia, ha pubblicato, poco prima della diretta, alcune stories su Instagram, attraverso le quali ha voluto tranquillizzare le fan di Andrea Zelletta. A tal proposito ha scritto: “Ragazze scusatemi se non vi rispondo, ma siete in tantissime, state tranquille” Per poi aggiungere: “Ragazze belle, buonasera. Ho il telefono che sta andando in fumo, non riesco a leggervi. Nella storia precedente vi ho detto di stare tranquille.

State tranquille”.