Ascolti tv 30 Ottobre: il GF Vip conquista i telespettatori

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 30 ottobre. Vince il GF Vip.

La serata di venerdì 30 Ottobre, come ogni settimana, è stata ricca di programmi interessanti e soprattutto molto amati dal pubblico. La sfida per lo share è sempre molto agguerrita, soprattutto nelle serate in cui vanno in onda trasmissioni come il Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show e Quarto Grado.

Ascolti tv 30 Ottobre

I dati Auditel relativi agli ascolti delle trasmissioni televisive andate in onda nella prima serata di venerdì 30 ottobre svelano una vittoria schiacciante del Grande Fratello Vip, anche se Tale e Quale Show ottiene sempre numeri alti. Il Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale 5, è riuscito a vincere la sfida conquistando ben 3.188.000 telespettatori, per uno share del 18.7%. Tale e Quale Show, andato in onda su Rai1 ha conquistato 3.815.000 telespettatori, per uno share del 17.8%.

Su Rai2 sono andati in onda NCIS e The Rookie, che hanno ottenuto rispettivamente 1.532.000 e 1.168.000 telespettatori, per uno share del 5.6% e del 4.9%.

Su Rai3 è andato in onda Titolo V, che ha ottenuto 516.000 telespettatori, ovvero il 2.4% di share. Grande attesa per una nuova puntata di Quarto Grado, su Rete4, che ha ottenuto 1.141.000 telespettatori, pari al 6% di share.

Su Italia1 è andato in onda Freedom-Oltre il confine, che ha ottenuto 1.255.000 telespettatori, arrivando a totalizzare uno share del 6,2%. Su La7 980.000 telespettatori hanno scelto di guardare Propaganda Live, per un totale del 5.1% di share. TV8 ha mandato in onda 4 Ristoranti, che ha ottenuto 421.000 telespettatori, per uno share del 1.6%, mentre sul Nove è andato in onda Fratelli di Crozza che ha raggiunto il 6.2% di share con 1.580.000 telespettatori.