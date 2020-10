Qui era solo un bambino, ora è nella casa del GF Vip: di chi si tratta?

Il bambino in foto è oggi una delle personalità più in vista all’interno della casa più famosa d’Italia: qual è l’identità del Vip in questione?

La foto mostrata raffigura un bambino con bei lineamenti regolari, occhi intelligenti e folti capelli biondi. Il bambino, oggi adulto, è diventato uno dei concorrenti più seguiti e apprezzati del Grande Fratello Vip.

GF Vip e bambino misterioso

La quinta edizione del GF Vip, in onda dal 14 settembre 2020 e condotta da Alfonso Signorini, sta riscuotendo un successo pari a quello della seconda, realizzata nel 2017 e che vide la partecipazione – tra gli altri – di Cristiano Malgioglio.

I punti di forza dell’attuale edizione sono molteplici e riguardano soprattutto le interazioni tra i concorrenti e le dinamiche che si stanno sviluppando all’interno della casa. Il seguito che sta riscontrando il programma è reso evidente dalle alte percentuali registrate dallo share e dai numerosissimi post e commenti che i fan rilasciano costantemente sui social.

Il merito di un simile apprezzamento è da attribuire sicuramente ai personaggi del mondo dello spettacolo coinvoltinella trasmissione: tutti dotati di forti connotazioni caratteriali e notevole carisma.

Tra questi, è ancora in gara il bambino misterioso ritratto in foto in tenera età: di chi si tratta?

L’identità del bambino misterioso

Il bambino è oggi un adulto che si è fatto notare nella casa del GF Vip per il suo senso dell’umorismo, il sarcasmo e l’autoironia.

Classe 1995, originario di Milano, di famiglia benestante, laureato a Londra in Economia.

Vanta amicizie importanti tra i personaggi del mondo dello spettacolo come, ad esempio, Aurora Ramazzotti, GiuliaSalemi, Elettra Lamborghini o Iconize, con il quale ha avuto una relazione in passato.

Il giovane uomo in questione è Tommaso Zorzi: influencer e creator divenuto noto al pubblico attraverso l’adesione a programmi come Riccanza, docureality andato in onda su MTV; Dance Dance Dance; Pechino Express, nel quale ha gareggiato in coppia con Paola Caruso; Sanremo, che lo ha visto coinvolto in qualità di inviato per La vita in Diretta su Rai Uno.

In seguito alla partecipazione a Riccanza (2016-2017), fonda una casa di moda chiamata Aristopop e si dedica alla realizzazione di app. Ha inoltre reso noto il desiderio, in futuro, di creare e distribuire una propria linea di scarpe da donna. Nel 2019, torna a far parte del cast del programma che gli ha dato notorietà ovvero Riccanza Deluxe mentre, da settembre 2020, è uno dei concorrenti della quinta edizione GF Vip.

Proprio nella casa del Grande Fratello, Tommaso Zorzi si sta facendo conoscere e apprezzare dai telespettatori e, al momento, sembra essere tra i favoriti alla vittoria. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la sorte effettiva dell’amato gieffino.