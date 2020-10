Gabriele Rossi è pronto a parlare dopo il coming out di Gabriel Garko e sarà ospite di Barbara D'Urso.

Ogni venerdì, Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 annuncia quelli che saranno i tempi della puntata di Live non è la D’Urso della domenica successiva. Così è stato anche ieri, 30 Ottobre, quando la conduttrice ha annunciato che durante la prossima puntata sarà presente Gabriele Rossi.

Gabriele Rossi da Barbara D’Urso

Quando Gabriel Garko ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e leggere quella lettera all’amica Adua Del Vesco, inevitabilmente ha coinvolto anche Gabriele Rossi, che ha subito speso bellissime parole nei suoi confronti. Il coming out ufficiale è arrivato durante la puntata di Verissimo e a questo punto Garko ha voluto parlare anche della sua relazione con Gabriele Rossi. I due si sono lasciati e Garko sembra stia frequentando un ragazzo di 23 anni di nome Gaetano, ma i loro rapporti sono rimasti ottimi.

Gabriele Rossi sarà ospite di Barbara D’Urso e parlerà anche del rapporto con Gabriel Garko. L’attore si aprirà per la prima volta dopo il coming out del collega, per cui la sua intervista è molto attesa. Le anticipazioni della trasmissione hanno svelato anche uno spazio riservato a Wanna Marchi e alle sorelle Lecciso, ma parteciperà anche Guenda Goria, dopo la recente eliminazione dal Grande Fratello Vip. L’ospite più atteso, in ogni caso, è proprio Gabriele Rossi, che è pronto per rendere pubblica la sua verità nel salotto di Barbara D’Urso.