Maria Laura De Vitis: tutte le novità sulla nuova fidanzata di Paolo Brosio, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Paolo Brosioè entrato nella casa del Grande Fratello Vip, e subito l’interesse si è spostato sulla sua presunta fidanzata: Maria Laura De Vitis.

Chi è Maria Laura De Vitis

Paolo Brosio, 64 anni, giornalista, sembrerebbe che abbia una nuova fiamma e il suo nome sarebbe Maria Laura De Vitis.

Millennial, 22 anni, un seguito di 20 mila follower su Instagram, la ragazza ha tutto ciò che è necessario per non passare inosservata: lunghi capelli neri, fisico asciutto e scolpito, grandi occhi verdi, si definisce lei stessa modella e influencer e vive a Milano. Dando un’occhiata al suo profilo, si può notare come le piacciano i viaggi, soprattutto in barca.

Poco prima del suo ingresso nella casa, Brosio aveva dichiarato di non vedere una donna da più di 50 giorni.

Dichiarazione smentita da Gabriele Parpiglia, che ha dichiarato: –“Lungo periodo di astinenza? Fake, ve lo dico subito: si tratta di una fake. Paolo Brosio ha una storia con una ragazza che si chiama Maria Laura, ed è molto più giovane di Paolo Brosio stesso”.

Se la storia sia vera non lo sappiamo, del resto non ci sono foto dei due insieme a testimonianza della relazione. Brosio in passato è già stato sposato, prima con Serenella Corigliano, dalla quale ha divorziato; per poi sposarsi di nuovo nel 2004 con Gretel Coello, dalla quale si separa nel 2008.

Nel 2009 inizia il suo percorso di conversione, divenendo fervente devoto della Madonna di Medjugorjie.

Sempre nel 2009 venne immortalato con la modella polacca Ania Goledzinowska, che affermerà in seguito di essere la sua fidanzata. L’incontro con Brosio portò Goledzinowska a convertirsi alla fede e a rinchiudersi in un convento per due anni a Medjugorjie, per poi sposarsi con Michele Doto, dalla quale ha poi divorziato. Sembrerebbe poi che tra Goledzinowska e Brosio, ci sia stato un riavvicinamento.

Adesso, con la nuova figura di Maria Laura De Vitis c’è da chiedersi se la storia sarà confermata o meno.