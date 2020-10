Carlo Conti è risultato positivo al coronavirus e per questo ha condotto la prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show dalla propria casa.

Carlo Conti è risultato positivo al coronavirus e per questo motivo ha condotto la prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show, del 30 ottobre, direttamente dalla propria abitazione, con il supporto in studio dell’amico e giurato Giorgio Panariello che ha vestito i panni di co-conduttore.

Carlo Conti conduce da casa

“Come avete saputo, questa sera Carlo non sarà qui con noi e questo è un evento storico per la Tv italiana perché per la prima volta dopo tanti anni Carlo Conti non c’è per una settimana”, ha affermato Panariello in apertura. Positivo asintomatico, Carlo Conti ha affermato: “Sto bene, grazie, il virus mi ha colpito però sono asintomatico, però bisogna stare attenti”. Per poi aggiungere: “Non voglio fare il supereroe o l’avventato, non serve.

Posso fare lo smart working anche io. Da una parte voglio dare la speranza, ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, inconsapevoli di poter trasmettere il virus, vanno in giro”.

A rendere nota la notizia della sua positività era stato lo stesso Carlo Conti che attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Sempre sui social, inoltre, ha pubblicato un’immagine con le scalette/gobbo per la serata, rendendo così partecipi i propri fan del suo lavoro.