Al GF Vip, Zorzi ha raccontato di Aurora Ramazzotti e di Michelle Hunziker

Al GF Vip, il noto influencer Tommaso Zorzi ha raccontato di Aurora Ramazzotti e di Michelle Hunziker. Zorzi, infatti, ha frequentato le superiori assieme alla figlia di Eros. A quanto risulta, inoltre, i due erano sempre molto legati, abbastanza se non altro per far credere alla stampa che erano fidanzati.

Con gli altri concorrenti del reality, Tommaso ha parlato dello splendido rapporto con la giovane conduttrice e la showgirl svizzera.

GF Vip, Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

“Sole e Celeste sono bellissime – ha detto parlando della famiglia Trussardi -. Michelle e Tomaso sono bellissimi”. Poi Zorzi racconta di una Hunziker più privata e segreta: “Michelle è una persona purissima. Una volta mi chiese di poter venire a vedere Sanremo a casa mia.

Arriva la mamma della tua amica, in tuta, con una bottiglia di vino, è Mich, non la Hunziker. Lei è super mamma, super conduttrice, super sportiva, è tutto”.

“Siamo amici da 8-9 anni – ha confessato, parlando di Aurora -. Eravamo al liceo assieme. Lei aveva la macchinetta cinquanta, eravamo inseguiti dai paparazzi. Per i giornali stavamo assieme anche se eravamo migliori amici.

Ho vissuto un’adolescenza stranissima. A 16 anni venivamo inseguiti dai paparazzi. In Italia, lei è la figlia d’arte per eccellenza”. Infine Tommaso ha raccontato la sofferenza di Aurora, quanto è stata spesso, sulle prime pagine dei giornali, comparata a sua madre Michelle e suo padre Eros Ramazzotti. “Aury era in periodo pre adolescenziale con i brufoli, la pancetta. Uscivano queste copertine con la mamma che sembrava Ursula Andress. È stato uno sciacallaggio, bullismo da parte dei giornali.

È stata male”.