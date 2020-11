Muore la mamma di Silvia Toffanin, la conduttrice in lacrime a Verissimo

Silvia Toffanin in lacrime durante l’ultima puntata di Verissimo. La conduttrice non ha retto la morte della madre, avvenuta pochi giorni prima. A un certo punto in onda è stata mandata l’intervista di Michelle Hunziker che ha vissuto le sue emozioni da mamma.

Vedere le immagini di Michelle Hunziker mamma e ascoltare le parole dell’amica ha provocato una crisi alla conduttrice che, di fronte alle parole ricche d’amore della Hunziker, si è messa a piangere.

Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime

Dopo un inizio già difficile dove si era trattenuta a stento dal commuoversi, Silvia Toffanin ha accolto nello studio di Verissimo l’amica Michelle Hunziker. “Silvia ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa è una puntata difficilissima.

Avevo promesso di non piangere. Ma sono una tua amica e sono empatica con te. Ti voglio bene”, ha detto Michelle. Durante il video dedicato a mamma Michelle, la Toffanin non ha retto ed è scoppiata in lacrime. Lacrime che si sono fatte rivedere quando la Hunziker le ha inviato un messaggio speciale.

La puntata è successivamente proseguita con le interviste di Marco Masini, Giulio Berruti e Francesco Renga che, a sua volta, ha ricordato papà Salvatorico, scomparso poche settimane fa.

A questo punto la Toffanin si è congedata dal pubblico. Alla fine della puntata, Silvia ha dedicato qualche parola a mamma Gemma scomparsa pochi giorni fa.