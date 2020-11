Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Francesco Oppini

Nel corso della quindicesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini.

Nel corso della quindicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini, con il figlio di Alba Parietti finito al centro dell’attenzione per via di alcune sue uscite che non sono passate inosservate.

Dayane Mello e Francesco Oppini

Francesco Oppini sostiene che Dayane ci abbia provato, con quest’ultima che ha replicato: “Tu pensi di essere il più figo del mondo? Dai, specchiati”. A quel punto Pupo interviene: “Tu pensi che tutti siano innamorati di te. Come con Tommaso”. Dallo studio poi Franceska incalza dicendo: “Sei un venditore di auto, hai fatto 30 reality e non riesci ad avere un linguaggio adeguato Scendi sul pianeta”.

Oppini a quel punto si altera e sostiene che Dayane sia aggressiva e maleducata. Antonella Elia dal suo canto afferma: “Sei tu l’aggressivo. Ma lo vedi come rispondi?”.

Poco dopo Alfonso Signorini torna a parlare di alcune uscite di Oppini che in settimana, parlando di Dayane Mello ha affermato: “Una così a Verona la violentano”. Su Flavia Vento, invece, ha detto che “una così andrebbe ammazzata di botte”.

Parole che non sono affatto piaciute, con lo stesso Oppini che ha subito chiesto scusa affermando: “L’ammazzano era un termine sbagliato e me ne scuso (…) Era una cosa ironica”. Per poi aggiungere: “Non posso dire nulla se non chiede chiedere scusa (…) Ho fatto una grande caz*ata”.

Il conduttore lancia quindi una clip in cui mostra la reazione di Alba Parietti che ha chiesto la squalifica del figlio, con Francesco Oppini che afferma di accettare un’eventuale squalifica.

Alfonso Signorini ha comunque spiegato che non sarà espulso: “Abbiamo preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”, per poi precisare: “Certi scivoloni non voglio che accadano più”.

Una decisione che ha diviso il pubblico a casa, con molti che non condividono tale decisione, ricordando le precedenti squalifiche, di Fausto Leali e Denis Dosio, sempre nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i commenti, infatti, si legge: “Allora perché eliminare Denis? Cioè una bestemmia non è niente confronto ad una violenza”, “Ma veramente Signorini ha giustificato Oppini con il fatto della fidanzata? No ma siamo seri? Non ci credo”, oppure “Denis e Fausto? Non si erano scusati? Non si sentivano mortificati? Schifo. Dico solo questo. Vergognatevi”.